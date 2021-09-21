الهلال يحلق 4 أسابيع دون أجنحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مطالبا بالتحليق لمدة 4 أسابيع على الأقل دون لاعبيه المؤثرين الجناحين الدوليين، سالم الدوسري والمحترف البيروفي أندريه كاريلو، بعد أن تعرضا إلى إصابتين مختلفتين في الفترة السابقة.

كما يغيب عن الفريق أيضا لاعب المحور، الدولي عبدالله عطيف بعد أن خضع أمس الأول إلى عملية جراحية في الركبة سيغيب بعدها نحو 60 يوما عن الفريق.

وكان الهلال أعلن غياب الثنائي سالم الدوسري وأندريه كاريلو عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للإصابة.

وأوضح النادي أن الفحوص الطبية أكدت تعرض البيروفي أندريه كاريلو لشعر في أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع، فيما سيخضع سالم الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق وقطع في أحد أربطة المفصل.

وغيبت آلام الظهر، أندريه كاريلو عن مباراة الاتفاق بالجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن سالم الدوسري الذي شارك بهذه المباراة التي جرت على استاد الأمير فيصل بن فهد بتاريخ 18 سبتمبر الحالي وانتهت بفوز الهلال 3/ 2، شهدت إصابته وغادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ74.

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مواجهات يغيب عنها كاريلو