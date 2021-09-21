شكرا لقرائتكم خبر الهلال يحلق 4 أسابيع دون أجنحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يغيب عن الفريق أيضا لاعب المحور، الدولي عبدالله عطيف بعد أن خضع أمس الأول إلى عملية جراحية في الركبة سيغيب بعدها نحو 60 يوما عن الفريق.
وكان الهلال أعلن غياب الثنائي سالم الدوسري وأندريه كاريلو عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للإصابة.
وأوضح النادي أن الفحوص الطبية أكدت تعرض البيروفي أندريه كاريلو لشعر في أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أسابيع، فيما سيخضع سالم الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق وقطع في أحد أربطة المفصل.
وغيبت آلام الظهر، أندريه كاريلو عن مباراة الاتفاق بالجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن سالم الدوسري الذي شارك بهذه المباراة التي جرت على استاد الأمير فيصل بن فهد بتاريخ 18 سبتمبر الحالي وانتهت بفوز الهلال 3/ 2، شهدت إصابته وغادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ74.
مواجهات يغيب عنها الدوسري
- الخميس 23 سبتمبر: الهلال والشباب بالجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
- الخميس 30 سبتمبر: الهلال والحزم في الجولة السابعة لدوري المحترفين
- الخميس 7 أكتوبر: السعودية واليابان بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022
- الثلاثاء 12 أكتوبر: السعودية والصين بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022
- السبت 16 أكتوبر: الهلال وبرسيبوليس الإيراني بربع نهائي أبطال آسيا (قد يعود)
مواجهات يغيب عنها كاريلو
- الخميس 23 سبتمبر: الهلال والشباب بالجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
- الخميس 30 سبتمبر: الهلال والحزم في الجولة السابعة لدوري المحترفين
- 7 أكتوبر: بيرو وتشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022
- 10 أكتوبر: بيرو وبوليفيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022
- 14 أكتوبر: بيرو والأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحلق 4 أسابيع دون أجنحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.