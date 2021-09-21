تتويج ليفاندوفسكي بالحذاء الذهبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمس بجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ «أنا فخور للغاية. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة».

وقال رئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان شايفرت إن الرقم القياسي سيكون أبديا، ووصف ليفاندوفسكي بأنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليجا، ويقدم عروضا من الطراز العالمي منذ أعوام عدة.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة 6 مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفا سجلها لبرشلونة الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان لاعب لاتسيو الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية (إي إس إم).