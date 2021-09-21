شكرا لقرائتكم خبر تير شتيجن: برشلونة يحتاج للوحدة والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد حارس مرمى برشلونة مارك تير شتيجن على أهمية الحفاظ على الوحدة والتكاتف في ناديه بعد تعرض الفريق لكبوة جديدة على ملعبه أمام غرناطة أمس الأول.

وكادت المباراة التي جرت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني أن تنتهي بفوز غرناطة بالهدف الذي سجله دومينجوس دوارتي في الدقيقة الثانية، لكن رونالد أراوخو خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

وحقق برشلونة انتصارين مقابل تعادلين خلال أول 4 مباريات له في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، علما بأن برشلونة تتبقى له مباراة مؤجلة.

وبعد خسارة برشلونة الثقيلة على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 0/ 3 في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي، تزايدت الضغوط على المدير الفني للفريق، رونالد كومان قبل مواجهة قادش في الدوري غدا.

وأبدى تير شتيجن ثقته في قدرة اللاعبين الشبان في برشلونة على تصحيح المسار مع الوقت، لكنه دعا الجماهير للتحلي بالصبر خلال الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال تير شتيجن في القناة الفضائية لنادي برشلونة «كان للتعادل مذاق مرير بالنسبة لنا. كلفنا ذلك نقطتين، لكن لدينا شعور بأننا كان بإمكاننا تقديم المزيد. في النهاية، أعتقد أن التعادل أفضل من الهزيمة، حيث إنه كان من الممكن أن نخسر».

وأضاف «علينا أن نكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى، هذا ليس وضعا سهلا لأحد، نحن بحاجة إلى الجماهير أكثر من أي وقت آخر. أنا واثق من أنه من خلال طاقة الشبان وباقي عناصر الفريق، يمكن تصحيح المسار».