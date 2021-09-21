الوقت يحرم آينتراخت من جمهور إضافي

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وذكر آينتراخت أمس أن مسؤولي الصحة بمدينة فرانكفورت بصدد السماح بفتح أجزاء جديدة من المدرجات لحضور عدد أكبر من المشجعين، الذين يشترط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تعافوا من الإصابة بالعدوى.
لكن النادي أوضح أنه لم يكن من الممكن بيع التذاكر الإضافية خلال الوقت القصير المتبقي على المباراة.
وأقيمت أول مباراتين في فرانكفورت في الدوري بحضور 25 ألف مشجع، وبعد مباراة كولون، يمكن زيادة عدد المشجعين المسموح بحضورهم اعتبارا من المباراة المقررة أمام هيرتا برلين في 16 أكتوبر.
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