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الوقت يحرم آينتراخت من جمهور إضافي

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي آينتراخت فرانكفورت أن مباراته أمام كولون المقررة يوم السبت المقبل ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، ستشهد حضور 25 ألف مشجع على الأكثر، رغم أنه كان من الممكن السماح بحضور 6 آلاف مشجع آخرين، وذلك بسبب ضيق الوقت.

وذكر آينتراخت أمس أن مسؤولي الصحة بمدينة فرانكفورت بصدد السماح بفتح أجزاء جديدة من المدرجات لحضور عدد أكبر من المشجعين، الذين يشترط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس المستجد أو تعافوا من الإصابة بالعدوى.

لكن النادي أوضح أنه لم يكن من الممكن بيع التذاكر الإضافية خلال الوقت القصير المتبقي على المباراة.

وأقيمت أول مباراتين في فرانكفورت في الدوري بحضور 25 ألف مشجع، وبعد مباراة كولون، يمكن زيادة عدد المشجعين المسموح بحضورهم اعتبارا من المباراة المقررة أمام هيرتا برلين في 16 أكتوبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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