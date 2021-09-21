شكرا لقرائتكم خبر الوقت يحرم آينتراخت من جمهور إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي آينتراخت فرانكفورت أن مباراته أمام كولون المقررة يوم السبت المقبل ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، ستشهد حضور 25 ألف مشجع على الأكثر، رغم أنه كان من الممكن السماح بحضور 6 آلاف مشجع آخرين، وذلك بسبب ضيق الوقت.

وذكر آينتراخت أمس أن مسؤولي الصحة بمدينة فرانكفورت بصدد السماح بفتح أجزاء جديدة من المدرجات لحضور عدد أكبر من المشجعين، الذين يشترط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تعافوا من الإصابة بالعدوى.

لكن النادي أوضح أنه لم يكن من الممكن بيع التذاكر الإضافية خلال الوقت القصير المتبقي على المباراة.

وأقيمت أول مباراتين في فرانكفورت في الدوري بحضور 25 ألف مشجع، وبعد مباراة كولون، يمكن زيادة عدد المشجعين المسموح بحضورهم اعتبارا من المباراة المقررة أمام هيرتا برلين في 16 أكتوبر.