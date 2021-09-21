شكرا لقرائتكم خبر ستانيشيتش يفضل تمثيل كرواتيا على ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، الظهير الأيمن بفريق بايرن ميونخ جوسيب ستانيشيتش، لمباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد أن فضل اللاعب تمثيل المنتخب الكرواتي على تمثيل نظيره الألماني.

وقد لعب ستانيشيتش (21 عاما) المولود في ميونخ، بالفعل للمنتخب الكرواتي للشباب تحت 21 عاما، واستدعي الآن إلى قائمة المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني زلاتكو داليتش، للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام قبرص وسلوفاكيا في 8 و11 أكتوبر المقبل، على الترتيب.

وقال ستانيشيتش في بيان نشره بايرن ميونخ «عائلتي تنحدر من سلافونسكي برود، وهي مدينة في شرق كرواتيا».

وأضاف»هو حلم بالنسبة لي أن ألعب للمنتخب الكرواتي الأول. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ومدرب المنتخب بذلا جهودا هائلة معي لأشهر عدة، وقدموا لي نظرة مستقبلية. أتطلع حقا إلى التحدي».

ويوجد ستانيشيتش ضمن صفوف الفريق الأول لبايرن ميونخ منذ بداية الموسم الحالي، وقد شارك في 7 مباريات مع الفريق.