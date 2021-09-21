ستانيشيتش يفضل تمثيل كرواتيا على ألمانيا

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وقد لعب ستانيشيتش (21 عاما) المولود في ميونخ، بالفعل للمنتخب الكرواتي للشباب تحت 21 عاما، واستدعي الآن إلى قائمة المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني زلاتكو داليتش، للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام قبرص وسلوفاكيا في 8 و11 أكتوبر المقبل، على الترتيب.
وقال ستانيشيتش في بيان نشره بايرن ميونخ «عائلتي تنحدر من سلافونسكي برود، وهي مدينة في شرق كرواتيا».
وأضاف»هو حلم بالنسبة لي أن ألعب للمنتخب الكرواتي الأول. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ومدرب المنتخب بذلا جهودا هائلة معي لأشهر عدة، وقدموا لي نظرة مستقبلية. أتطلع حقا إلى التحدي».
ويوجد ستانيشيتش ضمن صفوف الفريق الأول لبايرن ميونخ منذ بداية الموسم الحالي، وقد شارك في 7 مباريات مع الفريق.
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