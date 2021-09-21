بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × الجيش (السوبر المصري)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، في كأس السوبر المصري.

سيخوض المارد الأحمر السوبر المصري بعد أن جمع ثنائية الدوري المصري والكأس الموسم الماضي، وهو ما وضع الجيش في مواجهته بعد حصوله على وصيف الكأس.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهته طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

على الجانب الأخر، أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

الطمحمد بسام في حراسة المرمى

الدفاع: علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي

الوسط: أحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي

الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر

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