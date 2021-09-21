بعد ظهوره المثير للجدل.. تطورات الحالة الصحية لمرتضى منصور.. وخالد الغندور: ربنا يشفيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بمظهر جديد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

ورغم أنه يظهر على قناته بشكل منتظم، إلا أن الظهور الأخير خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب محتوى حديثه، ولكن بسبب المظهر الذي بدا عليه.

وظهر مرتضى منصور بشكل غريب، حيث بدا وجهه نحيفا وشاحبا عن المعتاد، كما تخلى عن الظهور بالشكل الرسمي الذي كان يظهر عليه في مقاطع الفيديو السابقة.

وتحدث البعض عن مرض مرتضى منصور بعد ظهوره المثير للجدل.

فيما أكد مصدر مقرب من مرتضي منصور، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب نقص الوزن الملحوظ خلال الفيديو جاء بسبب خضوعه لدايت والانتظام علي نظام غذائي خاص ، وأيضا بسبب حالة التوتر والغضب المستمر نظرا لأحداث الزمالك الأخيرة وصراعات القضايا المتعلقة برجوع مجلسه مره أخري.

من جانبه، حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على الدعاء بالشفاء العاجل لمرتضي منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور في منشور له: “ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطي له الصحة والستر والرضا”.