شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على اليرموك الكويتى وديا استعدادا لدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادى الزمالك على نظيره اليرموك الكويتى بنتيجة 135/ 57 فى المباراة الودية االتى جمعت الفريقين بمعسكر الفريق بأكتوبر ضمن الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة الدورى.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من ناشئين الفريق ممن شاركوا حتى يتثنى للمدير الفنى تحديد مستواهم وحسم مدى مشاركتهم والاعتماد عليهم الفترة المقبلة منهم احمد مودى وأحمد عاصم وياسين ياسر وعلى حجازى ومعاذ أيمن وسليم العيسوى وأحمد أسامة.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق بعد غد الخميس مع الوكرة القطرى ثم مع الجزيرة بعد 48 ساعة و بعد ذلك مع الاتصالات.