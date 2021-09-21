شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور كيروش والجهاز المعاون للمنتخب فى ستاد برج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتعالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر والجهاز المعاون له بالتواجد في ملعب برج العرب لمتابعة مباراة السوبر المصرى بين الاهلى وطلائع الجيش.

وقام الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الاهلى بتحية البرتغالى كارلوس كيروش والحديث معه خلال التواجد بارضية ملعب برج العرب.

يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء الثلاثاء، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائرى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهونى مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.