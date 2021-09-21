شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو تحليلى لـ"سيتى كلوب" كفر الشيخ لمباراة الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مقر نادى سيتى كلوب بكفر الشيخ الاستوديو التحليلى لقنوات أون تايم سبورتس لمباراة الأهلى وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى السوبر المصرى، حيث تواجد الثنائى تامر صقر لاعب الأهلى السابق وعمرو الدسوقى نجم المصرى السابق.

قدم الاستوديو التحليلى من نادى سيتى كلوب وتحديدًا فرع سيتى كلوب كفر الشيخ الإعلامى محمد غانم، وأكد تامر صقر أن مباراة السوبر المصرى صعبة على الفريقين، لرغبة الأهلي في مصالحة جماهيره بالتتويج بالسوبر بعد فقدان لقب الدورى مؤخراً، ورغبة الطلائع فى التتويج بأول بطولة لهم.

بينما أكد عمرو الدسوقى أن مباراة اليوم ليست سهلة على الأهلى لأن رغبة الطلائع قوية فى التتويج باللقب، وكثرة الجاهزين للأهلى صداع فى رأس المدير الفنى بيتسو موسيمانى، ونتمنى فى النهاية بطولة ومباراة جيدة ترضى الجميع.