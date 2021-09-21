شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيمانى تعلم درس الصفقات الجديدة من بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة الأهلى وطلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، وقال أحمد حسن في الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس1، اليوم، الثلاثاء: "التشكيل الذي بدأ به موسيمانى واقعي للغاية، أعتقد أن عدم إقحام الصفقات الجديدة في مباراة مثل هذه اختيار وقرار منطقى من المدرب الجنوب إفريقي".

وتابع الصقر: "موسيمانى تعلم الدرس جيدا من والتر بواليا، تأجيل الدفع بالصفقات الجديدة أعتبره قرارا جيدا للاعب والمدرب والفريق".

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.