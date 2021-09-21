شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رفعت.. التدريب الثانى للنادى المصرى البورسعيدى تحت قيادة الشعبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، المران الثاني له بقيادة المدرب الجديد معين الشعباني والذي وصل من دولة تونس إلى مطار القاهرة ومنه لبورسعيد مساء أمس الاثنين، باستثناء اللاعب أحمد رفعت لاعب خط وسط الفريق.

شهد التدريب، حماسا شديدا بين جميع اللاعبين، وتمت تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تضم المسجلين أفريقياً والثانية تضم اللاعبين الجدد وغير المسجلين أفريقيا.

وتناول المران عدد من الجمل التكتيكية الهجومية منها وأخرى دفاعية لتحسين أداء اللاعبين فنياً خلال الفترة القادمة، وشارك كل أعضاء الجهاز الفني من "مجدي تراوي - المدرب العام، سيف داود - مدرب مساعد، سعيد إبراهيم - مدرب، حسن نصر - مدرب حراس مرمى، الدكتور مجدي الألفي - طبيب الفريق".

وفي نفس السياق، ‏أكد أحمد عوض، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن المصري أكبر من أي لاعب، جاء ذلك تعقيباً على مغادرة اللاعب أحمد رفعت لمعسكر التدريب بمحافظة بورسعيد.

وأوضح " عوض " أن محمود جابر المدير الإداري بالفريق طلب جواز السفر الخاص باللاعب لإتمام إجراءات السفر إلى أوغندا، ففوجيء برفض اللاعب و تعلل بأن لديه بعض الأمور الخاصة وسيغادر بورسعيد الآن .

وقال "عوض"، إنه يتبقى موسمين في عقد اللاعب و لابد من إحترام التعاقد لأنه يلعب في نادي كبير، مشيرا إلى أنه تم توقيع غرامة على اللاعب كما تنص اللائحة بسبب غيابه، هذا بالإضافة إلى عقوبة أخرى لظهورة بأحد البرامج الرياضية، دون إذن مسبق.

كان اللاعب أحمد رفعت، قد طالب إدارة المصري بتعديل عقده ليتساوى مع أحد اللاعبين الذي تم التعاقد معهم مؤخرا.‏