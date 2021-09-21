شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول الأهلى وطلائع الجيش ملعب برج العرب استعدادا للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل لاعبو فريقى الاهلى و طلائع الجيش الى ملعب برج العرب استعدادا لمباراة السوبر المصرى في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع بالسوبر مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائرى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على النحو التالى: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلى، وعباس أكرم زرهونى مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.