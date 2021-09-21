شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك المسائى.. تألق زيزو وعمر كمال.. وكارتيرون يشيد باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية في بداية المران المسائي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق بتخصيص فقرة تدريبات بدنية بعد ذلك، وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

كما خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، وحرص المدير الفني على عقد جلسات مع لاعبي الفريق خلال التدريب.

ومنح المدير الفني للزمالك، اللاعبين بعض التعليمات لتطبيقها في التدريب، كما شرح كارتيرون بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة في المباريات الرسمية.

فيما حرص الجهاز الفني للفريق على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على استغلال الكرات العرضية، خلال المران اليوم، واستعان المدير الفني للفريق بكل اللاعبين الذين يشاركون في مركزي الظهير الأيمن والأيسر لرفع الكرات العرضية خلال هذه الفقرة، وظهر لاعبو الزمالك بصورة جيدة في هذه الفقرة.

كما شهد التدريب المسائي تألق كل من: عمر السعيد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد قام بتخصيص فقرات لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، وتدريبهم على التعامل مع الكرات العرضية، وظهر ثلاثي الزمالك بمستوى متميز في التدريب اليوم.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.