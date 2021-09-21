شكرا لقرائتكم خبر عن "تحولنا إل مسخ".. شريف اكرامى يوجه رسالة تحذيرية من إدمان السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامى، حارس مرمى فريق بيراميدز، أهمية وسائل السوشيال ميديا مع التحذير من ادمانها كوسيلة للتفاعل، ووجه اكرامى رسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "قرأت الكثير من الآراء المحترمة بخصوص سؤالى عن السوشيال ميديا وتأثيرها علي حياتنا، أنا لست ضدها اطلاقاً، مقتنع تماما بدورها كوسيلة هامه للتواصل الايجابى بيننا، ودورها الفعال فى صنع رأى عام ونبض حقيقى لقضايا مؤثرة تمس المجتمع، وايضاً مساهمتها فى زيادة وعى وثقافة من يرغب من مستخدميها".



شريف اكرامي على تويتر

وأضاف شريف اكرامي: "لكنَّي في نفس الوقت عدو ادمانها وتمحور حياتنا حولها بشكل مَرَضي، فلا تعطيها كل وقتك وطاقتك وتختصر فيها علاقاتك وكأنها العالم الحقيقي، فما فعلته السوشيال ميديا من تقارب الكتروني قابله تباعد حقيقي بيننا فاختلفت مقاييس العلاقات وانخفض الإحساس بالرضا وراحة البال امام ضغط المقارنات".



رسالة شريف اكرامى

وتابع: "نعم ساهمت في نجاح البعض ادبياً واخرين مادياً وعملياً، لكنها ايضاً احبطت الكثير واضرت نفسياً الكثير والكثير، باختصار فهي تاخذ منا أهم واكثر بكثير مما تعطينا، تأخذ شيء من روحنا وتُأثر علي سلوكنا واقتحمت اولوياتنا، حتي وان اصبحت واقعاً فالاختيار لنا ان نضعها في حجمها الصحي علي حياتنا".

واختتم: "فما نراه من تاثير عميق علي الشخصيات والفكر والسلوك يستدعي جرس انذار قبل مزيد من الاستسلام لحياة الكترونية تقتل كل ما هو حقيقي داخلنا و تحولنا في النهاية الي مسخ.. قلقي الشديد علي اجيال قادمه ان تنشأ وتنضج في بيئة الكترونية زائفة تقضي اكلينيكياً علي كل ما هو حقيقي بالتدريج".