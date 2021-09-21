شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المصرى ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلت، منذ قليل، مباراة الأهلى وطلائع الجيش باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كلاً من : محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، ، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ويسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسى كأكثر الأندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح فى تحقيق اللقب فى 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخى لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتى المقاولون العرب وحرس الحدود فى المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلى فى البطولة التى انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات احتكم فيها لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى انحازت للأهلى فى 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 15 هدفا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين، بينما التقى إنبي مع الأهلي في 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التى تسجل حضورها فى نهائى السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه.



































