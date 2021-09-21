شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن ضم محمد عبد المنصف رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة وهو ما انفرد به الخليج 365 أول أمس الأحد، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للنادي عن الصفقة.

ونجح نادى الاتحاد السكندري في ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة لمدة موسمين.

الصفقة جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الاتحاد السكندرى ودجلة، رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد، حيث عرض الاتحاد السكندرى مبلغا على دجلة لضم عبد المنصف، لكن دجلة تمسك بزيادة مليون جنيه عن المبلغ المعروض لإتمام الصفقة، لكن تمسك مصيلحى رئيس الاتحاد بالحارس أدى لإتمام الصفقة.

وتوصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي بعقد يمتد لمدة موسمين، وعلم ”الخليج 365” أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولى الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد.