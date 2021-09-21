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الشناوى والشحات وكهربا أول الواصلين لملعب برج العرب قبل السوبر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، بصور وصول لاعب الفريق لاستاد برج العرب، قبل لقاء الفريق امام نادي طلائع الجيش استعدادا لمباراة السوبر المصرى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الاحمر، عبر موقع انستجرام، مجموعة صور للاعبين لحظة وصولهم لاستاد برج العرب قبل دقائق من انطلاق المباراة.

ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

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ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع بالسوبر مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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