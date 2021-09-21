شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تعيين مجدي الباز رئيساً للجهاز الطبي بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر النادي الإسماعيلي على تعيين مجدي الباز رئيسا للجهاز الطبي للفريق الأول الذي يقوده فنيا طلعت يوسف، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تدريباته على فترتين طوال هذا الأسبوع لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.