شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبورى يصل مصر من بوركينا فاسو وينضم لتدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البوركينابي سعيدو سيمبورى، لاعب الاتحاد السكندرى إلى مصر، قادما من بلاده فى الساعات القليلة الماضية واتجه من القاهرة إلى الإسكندرية مباشرة للانضمام للتدريبات الجماعية فى زعيم الثغر استعدادا للموسم الجديد.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبورى لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع مسئولى النادى المصرى البورسعيدى.

وأنهى مصيلحى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى و كعادة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين تم الاتفاق على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، على الإمكانيات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية وكبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وغادر اللاعب مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو قبل أن يعود فور اتهاء مشاركته مع المنتخب.