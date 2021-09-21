شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف عن أول ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم مباراة ودية غدا مع فريق بلبيس أحد أندية القسم الثانى فى تمام الخامسة مساءً، وتأتى تلك الودية ، ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة طلعت يوسف، لاستكشاف قدرات جميع لاعبيه للوقوف على العناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى الموسم الجديد.

يواصل فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تدريباته على فترتين طوال هذا الأسبوع لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

واستقر طلعت يوسف على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.