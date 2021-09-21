شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكشف عن مدة التعاقد مع المدافع عمرو طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة أن التعاقد مع عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي، جاء لمدة ثلاثة مواسم ويستمر حتى صيف 2024، وذلك بعد الإعلان قبل أيام عن ضم اللاعب في إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 9مسة لاعبين حتى الآن وهم الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.

ونشرت الصفحة الرسمية للجونة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يضم أبرز مهارات اللاعب عمرو طارق، مُعلقةً عليها :"عملاق جديد في دفاعات الجونة.. الصخرة عمرو طارق ينضم للجونة".

من جهته، أصدر نادي نيويورك ريد بولز بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل الصفقة، حيث أوضح أن اللاعب سيعود للدوري المصري عبر بوابة الجونة، في صفقة مجانية، مع رسوم بيع مستقبلية بنسبة 20%.

وأشار النادي الأمريكي في بيانه إلى أن عمرو طارق سيستمر في صفوفهم حتى 15 سبتمبر الجاري، قبل أن يعود إلى مصر، ليبدأ مشواره مع الجونة.