شكرا لقرائتكم خبر عن محامى النقاز: اللاعب تنازل عن القضية بعد الاتفاق مع الزمالك.. ولم نكن نعلم بالحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنيس بن ميم، محامى اللاعب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادى الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك ضد الحكم الصادر للاعب بأحقيته فى الحصول على مليون و300 ألف دولار.

وأشار بن ميم فى تصريح خاص للموقع الرسمى للنادى، أن الاتفاق تم بين الطرفين فى الفترة الماضية بتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى، وأن يسحب الزمالك الاستئناف للمحكمة الرياضية بعد توقيع النقاز على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وأضاف أن ما تردد عن علمه وعلم النقاز بالحكم لا أساس له من الصحة، موضحا أن النظر فى الدعوى كان فى يوم 14 يناير الماضي، ولم يحدث أى تطورات بعدها، وشدد على أن اللاعب كان يرغب فى العودة للزمالك لأنه قضى فترة جيدة من قبل مع النادي.

من جانبه علق عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول طعن النادى الأبيض ضد الحكم الصادر للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن العائد مجددا للزمالك بأحقية حصوله على مليون و300 ألف دولار.

وقال عمرو أدهم فى تصريحات للموقع الرسمي: "الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا كما طالب بالحصول على تعويض مادى قيمته مليون و900 ألف دولار".

وأضاف: "قمنا باستطلاع رأى المحاميين الإيطالى والمصرى وسألنا عن فرص نجاح الزمالك فى الحصول على حكم لصالحه فى القضية، وكان رأى المحاميين أن المحكمة الرياضية ستؤيد حكم فيفا أو ستقوم بتخفيض قيمة الغرامة المالية".

وتابع: "الإدارة استطلعت رأى الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق لمعرفة رأيه فى اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب بأنه يحتاج اللاعب فنيا".

وأوضح: "قمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أى حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط فى اتفاقية التسوية".

واختتم: "أصبح لدينا لاعب حر، له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادى من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعبا سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".