شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقى: الأهلى منذ نشأته وهو متعود على حصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو الدسوقى نجم الكرة المصرية السابق أن الضغوط متساوية على الأهلى وطلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وأضاف الدسوقي في الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس1، اليوم، الثلاثاء: "الأهلي منذ نشأته وهو متعود على حصد البطولات، هذا الموسم حصد بطولتي أفريقيا، وخسر الدوري لأنه استهلك بدنيا في البطولات الأفريقية".

وتابع: "جمهور الأهلى منتظر بطولة من الفريق كما تعود، وهذه ضغوط على الفريق بكل تأكيد، أيضا الضغوط على طلائع الجيش مختلفة وكبيرة الفريق يستهدف الفوز بأول بطولة في تاريخه".

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.