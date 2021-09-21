شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: صفقات الطلائع لم تنسجم والمباراة صعبة على بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى والكرة المصرية السابق، أسباب صعوبة مباراة طلائع الجيش والأهلى، فى كأس السوبر المصرى، الذى تجمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وأضاف عمر فى الاستديو التحليلى لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس 1، اليوم، الثلاثاء: "هناك صعوبة على فريق طلائع الجيش، الصفقات الـ12 التى أبرمها الطلائع لم تحصل على الوقت الكافى للانسجام، والمنافس صعب وشرس ولا يملك حلول أخرى سوى الفوز والتتويج".

وتابع عمر: "ستزداد صعوبة المباراة على طلائع الجيش ومدربهم عبد الحميد بسيوني، كلما مر الوقت ووصلنا لشوطين إضافيين، العامل البدنى سيصب فى صالح الأهلى الذى يملك حلول وبدائل فى كل مركز ويلعب بنفس التشكيلة التى خاض بها الموسم الماضى تقريبا".

ويرى عمر، أن الطلائع فقط أسلحته الهجومية فى انتقالات الصيف الجارى وبالتالى سيجد صعوبة فى مجاراة الأهلى هجوميا ودفاعيا.

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدى فى الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسى فى الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر فى الهجوم.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى فى إضافة بطولة جديدة فى دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصرى هى البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقبا يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

يدخل الأهلى مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح فى تحقيق اللقب فى 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخى لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتى المقاولون العرب وحرس الحدود فى المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلى فى البطولة التى انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى انحازت للأهلى فى 3 مناسبات، وتخلت عنه فى مناسبتين وخسر البطل التاريخى للسوبر فى مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.