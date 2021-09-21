شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: مباراة الأهلى والطلائع هى نفس سيناريو نسخة 2003 فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد فضل نجم الأهلى السابق عن توقعاته لسيناريو مباراة الأهلى وطلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وأضاف فضل في الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس1، اليوم، الثلاثاء: "طلائع الجيش سيلعب مباراة وفقا لإمكانياته والظروف التي يمر بها، وسيواجه فريق يلعب بدوافع كبيرة لتعويض خسارة لقب الدوري".

وتابع: "سيناريو مباراة الأهلى والطلائع هو نفس سيناريو نسخة 2003 من البطولة حينما خسر الأهلى لقب الدوري، وواجه الزمالك في السوبر ونجح في التتويج باللقب الأول في تاريخه".

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.