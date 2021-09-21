لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 طلائع الجيش.. السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

وجاء تشكيل طلائع الجيش للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي الفيل وخالد سطوحي وحسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين وعمرو السيسي ومحمد شيكا.

خط الهجوم: زولا وميدو جابر وأحمد سمير.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

وانطلقت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي.

وأرسل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 6 كرة عرضية أبعدها دفاع طلائع الجيش وسط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي على الكرة

وسدد محمد ناصف في الدقيقة 12 كرة من خارج منطقة جزاء الأهلي ولكنها مرت بجوار المرمى.

ومرر طاهر محمد طاهر في الدقيقة 20 الكرة لزميله محمد شريف الذي سدد كرة ضعيفة في يد حارس مرمى طلائع الجيش قبل أن يحتسها الحكم تسللًا.

وشهدت الدقيقة 27 إرسال حسين الشحات كرة عرضية من يمين الملعب أبعدها دفاع طلائع الجيش قبل أن تعود لحسين الشحات مرة أخرى ولكن عرضيته هذه المرة قابلها طاهر محمد طاهر برأسية علت مرمى طلائع الجيش.

وسدد طاهر محمد طاهر في الدقيقة 35 كرة قوية من خارج منطقة جزاء طلائع الجيش تصدى لها محمد بسام.

وأرسل علي معلول في الدقيقة 37 كرة عرضية من يسار الملعب لمست قدم علي الفيل مدافع طلائع الجيش قبل أن تصل لمحمد شريف وخرجت ركنية.

ومرر عمرو السولية الكرة في الدقيقة 44 لزميله محمد شريف داخل منطقة جزاء طلائع الجيش ولكنه سددها بجوار القائم.