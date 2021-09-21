الجهاز الفني للمنتخب يحضر مباراة الأهلي والطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يتواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ لمشاهدة مباراة السوبر التي تجمع فريقي الأهلي وطلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، في السابعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

وقام المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش وجهازه المعاون بمصافحة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وعلى مدى 14 مشاركة نجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.