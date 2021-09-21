التشكيل.. الأهلي بدون صفقاته الجديدة في السوبر.. وشريف مهاجمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهته طلائع الجيش، التي تقام اليوم الثلاثاء، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

وقرر موسيماني عدم الاعتماد على أيًا من الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي للفريق، مع الاحتفاظ بالقوام الذي خاض به آخر مبارياته قبل فترة التوقف الحالية.

ويظهر ياسر إبراهيم في الخط الدفاعي للاهلي إلى جانب أيمن أشرف، بينما يتواجد حمدي فتحي مع عمرو السولية في وسط الملعب خلف محمد مجدي "أفشة" صانع الألعاب.

ويقود محمد شريف الخط الهجومي للأهلي بمعاونة من الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.