خاص.. وكيل النقاز: تنازل اللاعب عن القضية أدى لرفع العقوبة عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال حازم فتوح وكيل التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد، إن تنازل وكيله أدى لرفع العقوبة الموقعة من المحكمة الرياضية الدولية على الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت عقوبتها بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار، مستحقات حمدي النقاز.

وأوضح فتوح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تنازل حمدي النقاز عن القضية التي أدى لرفع العقوبة عن الزمالك في المحكمة الرياضية".

ووقع حمدى النقاز عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، ليصبح ثالث صفقات الزمالك بعد عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري، ومحمود شبانة مدافع أسوان.

ولعب النقاز في الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019 قبل أن يرحل عن الفريق دون الوصول لاتفاق، ليتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية للحصول على مستحقاته المتأخرة.