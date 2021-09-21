عاجل | تشكيلة الاهلي امام طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.. غياب الصفقات

تعرف على تشكيلة الاهلي الاساسية امام طلائع الجيش في بطولة كأس السوبر المصري 2020 ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021، والمؤجلة من العام الماضي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية لمواجهة طلائع الجيش والتي لم تشهد تواجد أي صفقة جديدة أبرمها المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي 2021.

وبعيدًا عن غياب بيرسى تاو بسبب الإصابة، فضل موسيماني عدم الدفع بالثلاثي الجاهز لويس ميكيسونى، حسام حسن وكريم فؤاد، أو الثنائى العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وقرر المدرب البالغ من العمر الـ57 عامًا مواصلة الاعتماد على الثنائي طاهر طاهر، حسين الشحات في مركز الجناح اليمين واليسار، على أن يلعب محمد مجدي أفشة خلف المهاجم محمد شريف.

كما لم يشهد خط الخلفي أي تغيير عن التشكيلة التي أنهت مسابقة الدوري المصري الممتاز، فعلى الرغم من عودة بدر بانون من الإصابة سيلعب ياسر إبراهيم رفقة أيمن أشرف في قلب الدفاع.

والتالي تشكيلة الاهلي الاساسية امام طلائع الجيش:

محمد الشناوي

أكرم توفيق – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول

حمدي فتحي – عمرو السولية

طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف

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