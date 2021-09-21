إصابة في الركبة تبعد ميسي عن مباراة يوم غد بين باريس سان جيرمان وميتز

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ظهر اليوم، غياب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن رحلة مساء الغد إلى ميتز، حيث تعرض الأرجنتيني لضربة في ركبته اليسرى خلال مباراة يوم الأحد الماضي أمام ليون.

وتعرض المهاجم، الذي أبعده المدرب ماوريسيو بوكيتينو خلال الشوط الثاني ضد ليون، لضربة قوية وأصيب بكدمات، ليتبن لاحقاً حاجته إلى المزيد من الفحوصات للتأكد من سلامته.

وسيحلل النادي وضعية قائد منتخب الارجنتين مرة أخرى في غضون 48 ساعة القادمة، قبل استقبال مونبلييه في مباراة يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي.

وأضاف النادي أن لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي استأنف تدريبات الجري في التدريبات اليوم، حيث يتعافى من مشكلة في الركبة.

كما يتابع المدافع الاسباني سيرجيو راموس خطة تدريب فردية بعد عودته من إصابة في ربلة الساق أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي.