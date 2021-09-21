البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الانتر وفيورنتينا في الدوري الايطالي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الانتر وفيورنتينا في الجولة الخامسة ببطولة الدوري الايطالي «السيري آ»، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

يحل الانتر ضيفًا ثقيلًا على فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، في مواجهة قوية ومثيرة، خاصة وأن الفريقين حققوا نتائج رائعة خلال الجولات الماضية.

والبداية مع صاحب الأرض.. انتفض فيورنتينا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام روما، وحقق ثلاث انتصارات متتالية بنفس النتيجة (2-1)، على حساب تورينو، أتلانتا، وجنوى على الترتيب.

ويتطلع فيورنتينا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الايطالي، وتحقيق الانتصار الثاني تواليًا على ملعبه لأول مرة منذ يناير من العام الجاري أو على الأقل الخروج بالتعادل، حيث خسر بعد كل مباراة انتصر فيها على أرضية أرتيميو فرانكي.

على الجهة المقابلة، واصل سيموني إنزاجي بدايته المثالية مع الانتر في الدوري الايطالي، ونجح في استعادة الثقة سريعًا بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

وحقق الانتر الفوز على بولونيا في الجولة الماضية بنتيجة (6-1)، وقبل ذلك تعادل أمام سامبدوريا، وحقق هيلاس فيرونا وجنوى، ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف المتصدر نابولي بفارق نقطتين.

وسيسعى إنزاجي إلى تجاوز أول اختبار حقيقي في الدوري الايطالي هذا الموسم بتحقيق الانتصار فيورنتينا من أجل خطف الصدارة ولو بشكل مؤقت، ولتوثيق علاقته بجماهير النيراتزوري قبل مواجهة أتلانتا الصعبة في الجولة المقبلة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الانتر وفيورنتينا من الحكم الإيطالي «مايكل فابري»، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الانتر وفيورنتينا على قناة رابطة الدوري الايطالي بموقع التسجيلات المرئية «يوتيوب»، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي»، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.