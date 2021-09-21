لاعب باريس السابق يصف قرار بوكيتينو استبدال ميسي بالخطأ الفادح!

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انتقد نجم باريس سان جيرمان السابق “جيروم روثين” مدرب الفريق الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد استبداله ليونيل ميسي خلال مباراة يوم الأحد أمام ليون، واصفاً القرار، بالخطأ الفادح.
وقرر مدرب توتنهام هوتسبر السابق تغيير النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 75 من مباراة يوم الأحد أمام أولمبيك ليون في قمة الجولة السادسة من الليج 1، لكن القرار أغضب نجم برشلونة السابق، ما دفعه إلى تجنب مصافحة المدير الفني في طريقه إلى مقاعد البدلاء.
وقلل ماوريسيو بوكيتينو من حجم الخلاف مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما عندما دافع عن قراره بالتغيير، لكن لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روثن الذي لعب 180 مباراة مع النادي الباريسي، يقول أن البالغ من العمر 49 عامًا، كان مطالباً بترك ميسي على أرض الملعب.
جيروم روثين: استبدال ميسي قرار خاطئ من ماوريسيو بوكيتينو
قال روثين لـ RMC Sport عن قرار مدرب باريس سان جيرمان: “كان هناك سوء تفاهم كامل. رأينا ذلك، أراد ليونيل ميسي البقاء في الملعب. اتخذ بوكيتينو قراره من قلبه وضميره.
وأضاف “أجد أنه قرار غير مناسب تمامًا من جانب بوكيتينو، فهو لم يكن هكذا مع النجوم الآخرين في الفريق منذ وصوله، سواء كان نيمار أو كيليان مبابي، حيث كان يتركهم دائمًا في الملعب، حتى عندما كانوا سيئين.”
وتابع جيروم روثين “لقد كان دائمًا يحميهم على عكس اللاعبين الآخرين مثل أنخيل دي ماريا، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي. ثم وصل ليونيل ميسي، من حيث المكانة والهالة، ميسي أفضل بكثير من نيمار ومبابي.”
وأردف قائلا “نحن نتحدث عن ليونيل ميسي، أفضل لاعب على هذا الكوكب. لديه مكانة خاصة. يجب أن نتجنب سوء التفاهم مع أفضل لاعب لديك، خاصة خلال بدايته الأولى في بارك دي فرانس.”
وأكمل لاعب باريس سان جيرمان السابق كلامه بالتأكيد على وجود الكثير من الإشارات التي ليست جيدة. وأن قرار استبدال ميسي خطأ كبير من ماوريسيو بوكيتينو، الذي كان يجب أن يتركه في الملعب.
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