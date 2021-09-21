تعرف على موعد مباراة سبيزيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لا يزال فريق يوفنتوس يبحث عن الانتصار الأول له في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه فريق سبيزيا في الجولة الخامسة.



ويحتل فريق يوفنتوس المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتين فقط، بعد مرور 4 جولات، حيث لم يحقق أي انتصار.

ويستضيف فريق سبيزيا نظيره يوفنتوس، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة تلفزيونية تقوم بنقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت إذاعة عدة مباريات من كل جولة للمتابعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الرسمية للرابطة على موقع "يوتيوب"، ومن بينها مباراة سبيزيا ويوفنتوس.