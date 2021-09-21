الامارات | إعداد المنتخب لمباراتي إيران والعراق يتصدر اجتماع اتحاد الكرة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد المنتخب لمباراتي إيران والعراق يتصدر اجتماع اتحاد الكرة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد غداً مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بمقره في دبي، اجتماعه الدوري رقم "20" برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم. وذكر اتحاد الكرة

على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها إعداد المنتخب الوطني لاستحقاقاته المقبلة، لاسيما على صعيد مباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي إيران والعراق يومي السابع والثاني عشر من أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك بحث الأسباب التي أدت إلى تراجع المنتخب في مباراتيه السابقتين أمام منتخبي لبنان وسورية في الجولتين الأولى والثانية، وحصد نقطتين فقط بالتعادل في المباراتين.

ولم يتم حتى الآن، الإعلان رسميا عن برنامج إعداد المنتخب للمباريات المقبلة في التصفيات، ومن المتوقع أن يناقش المجلس أيضا توصيات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة.

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