الامارات | مهدي علي سعيد بمردود غانييف ويؤكد ثقته في خبرة البرازيلي إدواردو

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي سعيد بمردود غانييف ويؤكد ثقته في خبرة البرازيلي إدواردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي إن "فرسان دبي" أغلق ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب عقب قيد الأوزبكي عزيز غانييف في قائمة الفريق، مبدياً سعادته بمردود غانييف في مباراة شباب الأهلي والشارقة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه: "لا يوجد تعديل على قائمة اللاعبين الأجانب عقب قيد الأوزبكي عزيز غانييف، رغم أنه عائد من الإصابة ولكنه أحدث نقلة نوعية من خلال عودته إلى الملاعب وسعداء بعودته بقوة رغم غيابه فترة طويلة وهو لاعب ملتزم وشارك في مباراة ودية قبل خوض لقاء الشارقة، ونحن سعداء بعودته إلى الفريق".

أما بالنسبة إلى مردود البرازيلي كارلوس إدواردو واللاعبين غويلهيرمي بالا ويوري سيزار، قال: "كارلوس إدواردو في الموسم الماضي ظهر بشكل جيد وكان عنصر أساسي في تحقيق البطولات التي فاز بها شباب الأهلي، هو لاعب خبرة له دور مهم مع الفريق، أما بالا التحق منذ فترة طويلة واللعب مع فريق تحت 21 سنة ليس بمستوى الفريق الأول وسيحصل على فرصته في الوقت المناسب، في المقابل نحن سعداء بمستوى يوري سيزار وهو يتطور بشكل كبير وقبل مباراة الشارقة كان لديه إصابة لذلك لم يكن من الممكن أن يبدأ اللقاء".

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