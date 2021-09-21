شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش فى السوبر.. ميدو جابر وسمير يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل فريقه الذى سيواجه الأهلى مساء اليوم الثلاثاء فى كأس السوبر المصرى موسم 2019-2020 .

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

يسعى الأهلى إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسى كأكثر الاندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

يدخل الأهلى مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلى فى البطولة التى انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى انحازت للأهلى فى 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 15 هدفا فى تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

يعد الزمالك أكثر الفرق التى التقت بالأهلى فى نهائى السوبر المصرى برصيد 7 مواجهات حصد الأهلى اللقب فى 5 مناسبات وخسر فى مناسبتين، بينما التقى إنبى مع الأهلى فى 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلى بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلى والمصرى.

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التي تسجل حضورها في نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.