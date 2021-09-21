شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. تاريخ مواجهات الأهلى والطلائع قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يواجه طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019 / 2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر، مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، التى نرصدها فى التقرير التالى..

حقق الأهلى الفوز فى 23 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى سبعة مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلى.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى وكانت سبباً مباشراً فى ضياع اللقب من أنياب الأهلى لصالح الزمالك.

كما جمعت الفريقين مواجهة بنهائى كأس مصر خلال النسخة الأخيرة وفاز الأهلى باللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

محمد بركات، نجم الأهلى السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق فى شباك طلائع الجيش، بينما كان النيجيرى جونيور أجايى آخر من زار شباك الطلائع من لاعبى الأهلى فى المباراة قبل الأخيرة.

عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى للقاءات الأهلى وطلائع الجيش، بعدما نجح فى تسجيل سبعة أهداف فى شباك فريق الطلائع ، بينما الثنائى دودزى دوجبى وصلاح أمين هدافا الطلائع فى شباك الأهلى برصيد هدفين.



