7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، المحكمة الرياضية تقبل طعن الزمالك وتلغى غرامة النقاز.. صورة،إلغاء الاحتفالات فى السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوى.. والمباراة فى موعدها.

إلغاء الاحتفالات فى السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوى.. والمباراة فى موعدها

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء أى مظاهر احتفالية فى بطولة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى توقيتها كما هو محدد لها فى السابعة من مساء اليوم بين فريقى الأهلى وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبى الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

المحكمة الرياضية تقبل طعن الزمالك وتلغى غرامة النقاز.. صورة

ألغت المحكمة الرياضية الدولية حكم تغريم الزمالك فى قضية التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن العائد للفريق، بعد قبول الاستئناف الذى تقدم به الزمالك منذ نحو عام وتقدم به المحامى المصرى أحمد عبد الفتاح ثم تابع القضية المحامى الإيطالى سلفاتورى وجاء نص الحكم كالتالى:

تفاصيل جلسة مدرب حراس الأهلى مع محمد الشناوى قبل السوبر المحلى

حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلى على عقد جلسات خاصة مع محمد الشناوى حارس الفريق من أجل دراسة فريق الطلائع قبل مباراة السوبر المحلى اليوم ببرج العرب.

تعرف على قائمة الزمالك بالموسم الجديد حال استمرار أزمة القيد

كثفت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جهودها، خلال الساعات الأخيرة، لحل أزمة القيد التى تواجه الفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد، والتى من الممكن أن تحرم النادى من قيد صفقاته الجديدة.

موسيمانى يتحفظ على الاستعانة بالصفقات الجديدة فى السوبر المحلى

تحفّظ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى على فكرة الاستعانة بالصفقات الجديدة للقلعة الحمراء فى التشكيل الأساسى للفريق أمام طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، فى السوبر المحلى.

اتحاد الكرة : 8 آلاف دولار تكلفة طاقم الحكام الجزائرى لمباراة السوبر

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تكلفة استقدام طاقم الحكام الجزائرى لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش الليلة بلغت 8 آلاف دولار تقريبا، حيث سيحصل على كل حكم من الطاقم من اتحاد الكرة المصرى على 1200 دولار.

الزمالك يرسل للإيفوارى رزاق سيسيه تذاكر العودة إلى القاهرة

أرسل نادى الزمالك تذاكر السفر للإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل العودة إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لتحديد موقفه الأخير بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى، وتعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب.