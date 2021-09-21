طلائع الجيش يرتدى تى شيرت بصورة المشير طنطاوى أمام الأهلى فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يرتدى فريق طلائع الجيش لكرة القدم تى شيرت عليه صورة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك أثناء عزف السلام الوطنى قبل انطلاق مباراة السوبر المصرى التى ستقام فى السابعة مساءً باستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك تقديراً وعرفانا وحدادا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش لما قدمة المشير طنطاوى من جهود عظيمة وتفان فى خدمة القوات المسلحة المصرية والوطن.

وسيرتدى لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى شارات سوداء فى المباراة حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء أى مظاهر احتفالية فى بطولة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى توقيتها كما هو محدد لها فى السابعة من مساء اليوم بين فريقى الأهلى وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير طنطاوى، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبى الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

والاتحاد المصرى لكرة القدم إذ ينعى الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة فى حب الوطن وبذل كل غال فى سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا فى نهضتها وتفوقها.