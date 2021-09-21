شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..الاهلى & طلائع الجيش "صراع السوبر فى أرقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء الثلاثاء، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع بالسوبر مكون من :

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائرى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهونى مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.