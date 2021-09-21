شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى القاضى تقدم أوراق ترشحها لعضوية مجلس الإسماعيلى تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الإعلامية نانسى القاضى، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لموسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٥، فى مرحلة تحت السن، وذلك بمقر لجنة تلقي طلبات الترشيح التي تشرف عليا وزارة الشباب والرياضة .

وتعد تلك المرة أولى التي تشهدها انتخابات النادي الإسماعيلي بترشح فتاة لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تحت السن ، حيث لم يسبقها أحد فى ذلك.

ومن جانبها، أكدت الإعلامية نانسي القاضي في تصريحات خاصة، إن ما شجعها على الترشح هو حملها للعديد من هموم النادي الإسماعيلية، حيث أعددت ملفا كاملا لأهم المشكلات التى يعانى منها النادى بالإسماعيلية، إلى إنا قامت بوضع الحلول لتلك المشكلات.

وفتح مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان الخميس الماضى باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، ويستمر تلقى طلبات الترشح حتى غداً الاربعاء، من التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقى طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساءً، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتعد نانسى القاضى أول مرشحة من العنصر النسائى فى الانتخابات الحالية للنادى الإسماعيلى، وفى وقت سابق، تقدم الدكتور هشام العنانى بأوراق ترشحه على منصب الرئيس وكذلك المهندس يحيى الكومى أيضاً ، فيما تقدم عمرو زكى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب النائب فى انتخابات النادى الإسماعيلى، وتقدم محمد طلحة للترشح على منصب عضوية مجلس الادارة.

ويدرس المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى عدم خوض انتخابات القلعة الصفراء المقبلة بسبب رغبته فى الغياب عن المشهد داخل النادى بعد الأحداث الأخيرة والهجوم الذى تعرض له من بعض الجماهير بعد تراجع نتائج الدراويش بالسنوات الأخيرة، ولا يزال الغموض يحيط بشقيقه الأصغر أحمد عثمان المشرف على فريق الكرة من خوض الانتخابات، ويملك آل عثمان أكبر عدد من الكتلة التصويتية داخل النادى الإسماعيلى.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة حوالي 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.