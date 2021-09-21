شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبى لفايلر والبدرى .. كشف حساب مدربى الأهلى فى السوبر قبل صدام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة من نوع خاص تلك التى تجمع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى وعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ويدخل المارد الأحمر اللقاء بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

ويأمل بيتسوموسيمانى في إضافة خامس بطولة له في دولاب بطولات الأهلى، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا (مرتين) والسوبر القارى وكأس مصر.

الأهلي حصد السوبر المحلي، 4 مرات مع البرتغالي مانويل جوزيه، ومرة مع الثلاثي البرتغالي توني أوليفيرا، والإسباني جاريدو، والسويسري رينيه فايلر.

كما توج بالسوبر 3 مرات مع حسام البدري، ومرة مع عبد العزيز عبد الشافي.

ويعتبر السويسرى رينيه فايلر، المدرب الأجنبي الوحيد الذي خسر السوبر مع الأهلى بالنسخة الأخيرة أمام الزمالك، من إجمالي 3 مرات خسرها الأهلي في البطولة، وكان لحسام البدري نصيب منها بخسارتين.

ومنذ انطلاقة كأس السوبر المصرى عام 2001، كتب 12 مديرا فنيا أسماءهم فى قائمة الشرف بعدما قادوا 5 أندية للفوز بالبطولة، ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد قيادة الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و 3 للثاني.

المدربون الأجانب من 6 جنسيات هى ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وفرنسا نجحوا فى الحصول على اللقب 10 مرات مقابل 7 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي.