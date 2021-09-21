شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى السوبر "كثير من الأفراح وقليل من الأحزان" قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الساحرة المستديرة على موعد فى تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائى بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

وخاض النادى الأهلى السوبر المحلى من قبل 14 مرة، نجح فى تحقيق الفوز فى 11 مباراة وتلقى الخسارة ثلاث مرات كالتالى:

1ـ فى عام 2003 حقق النادى الأهلى لقبه الأول فى مشاركته الأولى على حساب نادى الزمالك بنتيجة 3-1 بضربات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

2- فى عام 2005 حقق الأهلى لقبه الثانى بعد الفوز على نادى إنبى بهدف نظيف أحرزه وائل جمعة فى الوقت الإضافى، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

3- عام 2006 حقق الأهلى البطولة للمرة الثالثة بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة.

4- عام 2007 حقق الأهلي البطولة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه بعد الفوز على الإسماعيلي 4-2 بركلات الجزاء، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

5- حقق الأهلي البطولة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخه عام 2008 بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين أحرزهم أحمد حسن ومعتز إينو.

6- عام 2009 خسر الأهلي مباراة السوبر للمرة الأولى بعد الهزيمة أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين أحرزهم أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني.

7- عام 2010 عاد الأهلي وواجه حرس الحدود مرة أخرى وحقق الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة.

8- عام 2012 حقق الأهلي البطولة بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، أحرز للأهلي عبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو، بينما أحرز لإنبي محمد شعبان.

9- عام 2014 فاز الأهلي باللقب بعد التفوق على الزمالك بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

10- عام 2015 تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الزمالك للموسم الثاني على الثوالي، بنتيجة 3-2 أحرز للأهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

11- عام 2016 خاض الاهلى السوبر أمام الزمالك وانتهت المباراة بهزيمة المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف بضربات الجزاء، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

12_وكانت مشاركة الأهلى الـ12 فى كأس السوبر المحلى، أمام المصرى البورسعيدى، فى عام 2018، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو.

13_شارك الأهلي للمرة الـ13 في كأس السوبر المحلي أمام الزمالك، عام 2019، وفاز بنتيجة 2/3، أحرز ثلاثية الأهلي كل من جونيور أجايي (هدفين) وحسين الشحات هدف، بينما سجل هدفى الزمالك محمود علاء من ركلتى جزاء.

14_ كانت مشاركة الأهلى للمرة الـ14 فى كأس السوبر المحلي أمام الزمالك، في عام 2020، وخسر بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى.