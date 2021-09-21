شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى: أحمد رفعت تمرد على النادى و"مفيش لاعب يلوى دراعنا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، تمرد على النادي، وتغيب عن المران بدون إذن، كما رفض تسليم جواز سفره للمدير الإدارى للفريق، استعدادا للسفر لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية.
وتابع الخولى في تصريحات لليوم السابع: "اللاعب يحاول فرض شروطه على المصرى، ويمارس ضغوطا للرحيل إلى فيوتشر، ولكن النادى متمسك بالقوام الاساسي للفريق، ولا ينوى التفريط فى أى لاعب".
وتابع الخولى:" محدش هيلوى دراع المصرى، اللاعب يتبقى له موسمين، وسنطبق عليه اللائحه القانونية للنادى، ولن نقف على لاعب مهما كان اسمه، لكن لن نستجيب للضغوط فى نفس الوقت".
ورفض مجلس إدارة النادى المصري رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق البورسعيدي لأحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز مقابل 10 ملايين جنيه يحصل عليها النادى وراتب سنوى للاعب يقدر بـ6 ملايين جنيه.
وكشف مصدر في مجلس إدارة النادى المصرى لليوم السابع، أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الصاعدة للدورى الممتاز وصل لعشرة ملايين جنيه، لكن الإدارة رفضت العرض وتمسكت باللاعب فى اطار حفاظها على قوام الفريق بل المشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل.