شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى: أحمد رفعت تمرد على النادى و"مفيش لاعب يلوى دراعنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، تمرد على النادي، وتغيب عن المران بدون إذن، كما رفض تسليم جواز سفره للمدير الإدارى للفريق، استعدادا للسفر لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية.

وتابع الخولى في تصريحات لليوم السابع: "اللاعب يحاول فرض شروطه على المصرى، ويمارس ضغوطا للرحيل إلى فيوتشر، ولكن النادى متمسك بالقوام الاساسي للفريق، ولا ينوى التفريط فى أى لاعب".

وتابع الخولى:" محدش هيلوى دراع المصرى، اللاعب يتبقى له موسمين، وسنطبق عليه اللائحه القانونية للنادى، ولن نقف على لاعب مهما كان اسمه، لكن لن نستجيب للضغوط فى نفس الوقت".