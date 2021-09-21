شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل الأهلى والطلائع حال التعادل فى الوقت الأصلى لمباراة السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المحلي، فى مبارة يخوضها الفريق الأحمر بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية بالجمع بين بطولتي الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، ويتطلع إلى تحقيق لقب السوبر مساء اليوم.

وتنص لائحة مباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

ويسعى الأهلي جاهداً الى حصد اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للقب السوبر المصري وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه.

فيما يدخل طلائع الجيش مواجهة الليلة بعدما اختتم الموسم الماضي وصيفا لبطولة كأس مصر، ويتطلع إلى تحقيق أول لقب سوبر في تاريخه.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قرر خوض وديتين أمام بتروجيت والمقاولون العرب على الترتيب؛ استعدادًا لمباراة الليلة قبل أن يقرر السفر مبكرا للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.