شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. الضظوى أول لاعب يقتحم نادى المائة بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد التابعى الشهير بـ"السيد الضظوى" نجم الأهلى الأسبق، هو أول لاعب يدخل نادى المائة هدف بالدورى المصرى، بعدما سجل 127 هدفا فى المسابقة.

وتضم القائمة كل من:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

6- عبدالله السعيد - 108 هدفا (قابلة للزيادة).

8- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.

وولد الضظوى فى بورسعيد وبعد تألقه فى صفوف المصرى انتقل للقلعة الحمراء فى موسم 1956-1957 ليبدأ مشواراً من النجومية، خمس سنوات حقق فيها أربعة ألقاب متتالية للدورى، بالإضافة للقبين لكأس مصر، ليحصد 6 ألقاب كاملة بالقميص الأحمر.

الضظوى توج مع الأهلى بلقب هداف الدورى موسم 1958-1959، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه التى يحقق فيها هذا اللقب بعد أن حققه ثلاث مرات مع المصرى، وكان أول هداف فى تاريخ المسابقة موسم 1948-1949.

سجل الضظوى 9 أهداف في مرمى الزمالك، بالرغم من قصر الفترة التى مثل الأهلي فيها، بواقع 6 أهداف فى الدورى وهدفين فى بطولة منطقة القاهرة وهدف فى مباراة ودية، ليكون أحد هدافى القمة عبر تاريخها.

وشارك الضظوى مع منتخب مصر فى أولمبياد لندن 1948 وهلسنكى 1952، كما توج هدافاً لنهائيات دورة البحر المتوسط 1951 التى فازت مصر بميداليتها الذهبية مسجلا 7 أهداف منها هدفى الفوز على إيطاليا فى النهائى.