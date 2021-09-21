شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي والطلائع يرتدون شارات سوداء في السوبر حداداً على المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يفيد بإلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري، وارتداء شارات سوداء للاعبي الفريقين في المباراة المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

على صعيد متصل ، حرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على منح "خط هجوم" الفريق دروس خصوصية قبل مباراة السوبر المحلى ، وشهدت تدريبات الأهلى الأخيرة محاضرات خاصة من موسيمانى للاعبين الذين ينشطون فى "النص الهجومى" للأهلى وهم محمد شريف وحسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكهربا وأفشة وعمار حمدي وأحمد عبد القادر.

وطالب موسيمانى هؤلاء اللاعبين باستغلال الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى المنافس منذ بداية المباراة ، وشدد لهم على ضرورة استغلال كل المهارات المُتاحة لهم سواء التسديد من خارج منطقة جزاء الطلائع أو الكرة العرضية أو الرأسية أو المرواغة.

وأقام المدير الفنى للأهلى عدة تدريبات خاصة بلاعبى الفريق الذين ينشطون فى الهط الهجومى للفريق من أجل تنفيذها في مباراة السوبر المقرر لها السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد برج العرب.

ويدخل الأهلى المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 فى تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له فى تاريخه.