شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الرمضانى يخضع للكشف الطبى قبل ضمه للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المقاولون العرب من ضم أسامة الرمضانى، ظهير أيسر شبيبة القيروان التونسى ومن المقرر أن يحسم الكشف الطبى الذى يخضع له اللاعب خلال الأيام المقبلة موقفه من الانضمام لقلعة الجبل الأخضر.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق فى معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.